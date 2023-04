SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma multidão lotou as ruas da cidade de Goiás (a 140 km de Goiânia) na madrugada desta quinta-feira (6) para acompanhar a Procissão do Fogaréu, tradicional celebração religiosa que representa a perseguição sofrida por Jesus Cristo pelos soldados romanos -na cidade representados pelos farricocos.

Durante cerca de uma hora, milhares de pessoas circularam por vias da cidade, às escuras, para participar da encenação, uma das principais atrações turísticas da região.

Segundo os organizadores, por volta de 60 mil acompanharam a procissão este ano, entre elas turistas de todas as regiões do Brasil e de países como Espanha, Itália e Portugal.

Após dois anos suspensa por causa da pandemia, a Procissão do Fogaréu foi retomada em 2022 com um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19.

Este ano a homenagem especial foi ao fundador da Ovat (Organização Vilaboense de Artes e Tradições), Elder Canadá de Passos. Fundada na década de 1960, a organização é responsável pela procissão.

De origem medieval, a encenação começou em 1745, trazida pelo padre espanhol João Perestrello de Vasconcelos Espíndola. Em 2018, a celebração foi declarada patrimônio cultural e imaterial do Estado de Goiás.

Quarenta farricocos saem pelas ruas em busca de Jesus e o prendem na Igreja de São Francisco, que representa o Monte das Oliveiras. Eles usam túnicas e capuzes com cores variadas, que contrastam com as labaredas das tochas que carregam, o que garante a beleza cênica do evento.

A Ovat organiza a celebração em parceria com a Prefeitura de Goiás e outros órgãos públicos, como Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, além de apoio que recebe por meio de doações.

"A gente termina um fogaréu já fazendo outro", disse o presidente da Ovat, Rodrigo Pássaros, na madrugada desta quinta, enquanto conferia o estado das túnicas usadas na celebração para verificar as que precisam passar por reparos para o próximo ano.