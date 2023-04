SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As quatro crianças feridas durante o ataque a uma creche em Blumenau (SC), nesta quarta-feira (5), receberam alta na manhã desta quinta (6), informou o Hospital Santo Antônio, onde elas foram atendidas.

As vítimas foram submetidas a exames e avaliação médica e já estão em casa. Elas passaram a noite bem e estáveis, informou o hospital mais cedo.

Uma das crianças apresenta uma "lesão na mandíbula, que será tratada ambulatorialmente".

ATAQUE DEIXOU QUATRO CRIANÇAS MORTAS

Um homem de 25 anos invadiu o local na manhã desta quarta-feira e matou as crianças com uma machadinha.

Após cometer o crime, o agressor se apresentou à Polícia Militar e foi preso. O caso ocorreu no Cantinho Bom Pastor, uma creche privada localizada no bairro Velha, que abrigava 40 crianças no momento do ataque.

As crianças mortas tinham entre 4 e 7 anos, segundo a Polícia Civil: dois meninos de 4 anos, um de 5 e uma menina de 7.

O autor do ataque sofreu um surto psicótico, de acordo com a polícia, e não tinha ligações com a creche. Ele tinha passagens pela polícia por lesão corporal, dano e porte de drogas.

