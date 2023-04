SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma menina de 9 anos morreu após ser atingida por uma bala perdida em Pouso Alegre (MG), a cerca de 390 quilômetros de Belo Horizonte.

A vítima foi baleada na parte frontal da cabeça. Segundo a Polícia Militar, um disparo atingiu a garota após quatro homens chegaram ao local que ela estava dentro de carro em alta velocidade e abrirem fogo.

Um jovem de 17 anos também levou dois tiros, um no braço esquerdo e outro na perna direita, mas ele sobreviveu.

Após o ataque, o grupo de atiradores fugiu usando o mesmo veículo e foram para o interior do bairro. O veículo, que tinha queixa de furto, foi abandonado ainda nas proximidades do local dos disparos.

Durante as buscas pelos atiradores, a PM encontrou, em uma casa no bairro São Geraldo, as roupas que teriam sido utilizadas no crime.

O chamado feito à polícia foi por volta das 18h30 desta quarta-feira (5). As duas vítimas foram encaminhadas a um hospital, mas a menina acabou não resistindo. O jovem já recebeu alta.

O local dos disparos foi na altura do número 189 da rua Oscar Dantas. A polícia ainda busca os criminosos e faz trabalhos de perícia no local.

