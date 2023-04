RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Secretaria de Educação de Santa Catarina instaurou uma investigação contra um professor de um escola pública de Joinville acusado por pais e alunos de ter feito comentários ofensivos sobre o massacre na creche em Blumenau, na qual quatro crianças morreram.

De acordo com o relato que chegou à pasta, ele disse que "mataria mais do que quatro pessoas, pois a população está muito grande".

"Mataria uns 15, 20. Entrar com dois facões, um em cada mão e 'pá'. Passar correndo e acertando", disse o professo em vídeo divulgado nas redes sociais.

O caso foi divulgado pelo portal NSC Total. De acordo com o site, pais e alunos da escola afirmam que o professor costuma fazer comentários violentos, com o uso de xingamentos.

Em nota, a secretaria afirmou que "está ciente da situação envolvendo um professor na escola estadual Dr. Georgi Keller e está tomando todas as medidas cabíveis".

"A secretaria salienta que, visando o fortalecimento socioemocional, o currículo catarinense trabalha com competências e habilidades que ampliam o respeito e a empatia na sociedade. As coordenadorias regionais também contam com profissionais como psicólogos e assistentes sociais, que compõem o Núcleo de Prevenção às Violências Escolares (NEPRE), para dar suporte às escolas e estudantes."

O ataque de um homem de 25 anos ao centro educacional Cantinho Bom Pastor, em Blumenau (SC), nesta quinta-feira (5), matou quatro crianças e arruinou também sonhos recém-realizados por pais e mães catarinenses.

De idades entre 4 e 7 anos, Bernardo Pabst da Cunha, Bernardo Cunha Machado, Larissa Maia Toldo e Enzo Barbosa tinham em comum o fato de serem filhos únicos e de terem sido todos "muito desejados pelos pais", relatam pessoas próximas. Outras quatro crianças feridas no ataque precisaram ser hospitalizadas e tiveram alta médica.