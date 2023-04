SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A professora Luciana Cerri, de Campinas, morreu na manhã deste sábado (8) após sofrer um acidente no tobogã de um parque em São Roque, cidade turística a 68 km de São Paulo.

Luciana e o filho de sete anos desciam no brinquedo e, por motivos ainda desconhecidos, foram arremessados e bateram na grade de proteção.

A criança estava no colo da mãe, ficou ferida e está internada na Santa Casa da cidade. A professora chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Depois do acidente, o Ski Park, localizado em uma montanha de São Roque, no meio da Mata Atlântica, comunicou o fechamento neste final de semana.

"Comunicamos aos nossos clientes que o Ski Park estará fechado por luto", diz nota oficial. O parque não divulgou nenhuma informação sobre o acidente.

A turista Janini Naneri, que testemunhou o acidente, criticou o despreparo do parque, sem dar detalhes do que presenciou. "Não vou me calar, não vou permitir que outros aconteçam", disse.

Janini contou, nas redes sociais, que viu Luciana desmaiada e socorreu o filho dela, que estava muito machucado. "Ele falava: tia, eu vou precisar levar pontos?"

O acidente é investigado pela Polícia Civil de São Roque.

O tobogã tem pistas individuais de 350 metros de extensão. A idade mínima para o brinquedo é acima de quatro anos, com o acompanhamento de um responsável.

A morte de Luciana provocou comoção entre familiares, amigas e colegas de profissão. Ela é descrita como uma mulher sorridente, cheia de planos e que gostava de conversar e ajudar quem precisasse. Com algumas amigas havia combinado tomar café ou chá da tarde nos próximos dias.

"Tia Lu, era assim chamada carinhosamente pelos alunos, famílias e colegas de trabalho. Uma professora, um ser humano incrível", declarou a direção do Colégio Photon, de Campinas, onde ela trabalhava.

A professora deixa o marido e dois filhos ?além do menino que estava com ela na hora do acidente, era mãe de uma adolescente de 15 anos.