SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os motoristas que seguem litoral paulista já encontram no fim da manhã deste domingo de Páscoa (9) trechos de lentidão na volta para a capital. Às 10h30, a Rodovia Imigrantes já registrava 12 quilômetros de congestionamento.

Durante todo o feriado, a previsão era de que 2,6 milhões de veículos iriam circular pelas estradas paulistas. A estimativa é da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), que regula as estradas sob concessão, e do DER (Departamento de Estradas e Rodagem).

Para o retorno, neste domingo, a previsão é de tráfego intenso durante a maior parte do dia, já a partir das 9h.

Segundo a concessionária Ecovias, cerca de 310 mil veículos devem passar pelo sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a cidade de São Paulo à Baixada Santista. Desde às 9h deste domingo, já teve início a operação subida, com oito faixas para acesso à capital e duas para o litoral.

Na rodovia dos Tamoios, principal ligação ao litoral norte paulista, cerca de 124 mil veículos devem trafegar pela via entre quinta (6) e a segunda-feira (10).

A previsão para o Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, também usado pelo paulistano para chegar ao litoral norte, é de que até 480 mil veículos passem pelas quatro praças de pedágio no sentido interior.

*

OS PIORES HORÁRIOS PARA PEGAR ESTRADA NO RETORNO DO FERIADO

SISTEMA ANCHIETA-IMIGRANTES

- Domingo: a partir das 9h

RODOVIA DOS TAMOIOS

- Domingo: a partir das 9h

CORREDOR AYRTON SENNA-CARVALHO PINTO

Retorno

- Sábado: 15h às 21h

- Domingo: 9h às 19h

ANHANGUERA-BANDEIRANTES

Sentido interior

- Domingo: 12h às 20h

CASTELLO BRANCO-RAPOSO TAVARES

Retorno

- Domingo: 11h às 20h

RODOANEL - TRECHO SUL

- Domingo: 9h às 22h

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA

- Domingo: a partir das 9h

Fonte: Artesp