SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado, em São Luís, no Maranhão, ficou sem energia e com pontos de alagamento neste domingo (9).

A concessionária CCR, responsável pelo aeroporto, informou que parte do sistema elétrico foi danificado devido a raios, o que provocaram um apagão. A energia já foi restabelecida.

O aeroporto também teve alguns pontos de alagamento devido à chuva intensa. A concessionária disse que a equipe de limpeza e manutenção foi acionada para secar o local.

Pelo menos um voo, com destino a Guarulhos (SP), foi cancelado. Relatos nas redes sociais apontam que outro voo, com aterrissagem em São Luís, precisou ser desviado para Teresina (PI). A reportagem questionou a concessionária sobre isso, mas ainda não obteve resposta. Se tiver, a matéria será atualizada.

Fotos e vídeos divulgados no Twitter mostram parte do aeroporto sem energia. Um vídeo mostra pessoas no escuro na parte de embarque. Outra gravação exibe funcionários do aeroporto entregando as malas manualmente aos passageiros porque a esteira não estava funcionando devido a falta de energia.

O Maranhão vem sendo atingido por fortes chuvas desde março. Pelo menos seis pessoas já morreram.

Até o momento, 64 municípios decretaram situação de emergência, e uma cidade, Buriticupu, decretou calamidade pública.

Mais de 35.800 famílias foram afetadas pelas inundações e pelo menos 7,7 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas no Maranhão.