RIO DE JANEIRO, RJ, SÃO PAULO, SP, E BRASÍLIA, DF (UOL-FOLHAPRESS) - Criminosos armados com armas de grosso calibre invadiram a cidade de Confresa, no noroeste de Mato Grosso, a 1.160 quilômetros de Cuiabá.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram veículos incendiados, perseguição e tiros disparados pelos criminosos.

Em uma ação coordenada, eles fizeram ataques em diversos pontos do município.

Encapuzados, os criminosos chegaram à cidade em vários veículos, em uma ação com características do chamado novo cangaço;

Os bandidos atacaram o quartel da Polícia Militar da cidade. Um carro foi incendiado na porta do quartel, mostram imagens publicadas nas redes sociais;

Segundo a TV Globo, um policial foi feito refém durante a ação criminosa. Uma pessoa ficou ferida;

Em outra ação, eles invadiram a sede da empresa de segurança Brinks;

Durante o ataque, os criminosos também incendiaram uma viatura do Corpo de Bombeiros;

De acordo com a Sesp (Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso), unidades de policiamento especializado e de operações especiais foram deslocadas da capital e do interior para reagir ao ataque.

Ainda segundo a Sesp, o reforço também foi enviado por meio de aeronaves.

O governo do Mato Grosso afirmou, em nota, que "empregará todas as medidas necessárias na proporção e altura que o caso requer para encontrar e prender os criminosos e garantir a segurança da população".