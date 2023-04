SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três pessoas foram presas na madrugada desta segunda-feira (10) após invadir o pátio de Presidente Altino, da linha 9-esmeralda, em São Paulo, com ferramentas específicas de corte.

A ViaMobilidade afirma que vem sofrendo com diversos atos de vandalismo e que, pelo padrão, pode tratar-se de "ação deliberada" para prejudicar suas operações.

As linhas operadas pela ViaMobilidade têm apresentado falhas constantes que são investigadas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.

Segundo a concessionária, nesta madrugada, os agentes de atendimento e segurança flagraram as três pessoas com ferramentas específicas de corte de cabos e fios. Duas estavam dentro do pátio enquanto outra ficou do lado de fora dando cobertura.

Na madrugada de domingo (9), também foi verificado outro ato de vandalismo na linha 9-esmeralda, com corte de fios próximo à estação de Presidente Altino. Essa foi a 5ª ação de vândalos em menos de três dias, de acordo com a ViaMobilidade.

Na ocasião, os invasores tamparam a caixa de fios com o concreto após o corte, o que teria dificultado a identificação dos pontos violados.

O ato impactou na queda da sinalização entre sete estações, de Jurubatuba a Berrini, o que afetou a visualização, a supervisão e o controle das operações.

A equipe de manutenção, destacou a ViaMobilidade, tem trabalhado desde a madrugada de domingo para identificar o ponto e restabelecer a sinalização o mais rápido possível. Sem impacto para os passageiros.

A empresa diz acreditar que possa estar sendo alvo de sabotagem.

"Esses fatos ocorridos recentemente, com padrões semelhantes, levam a empresa a entender que se trata de ação deliberada com o objetivo de prejudicar a operação e a segurança do sistema, o que acaba, consequentemente, gerando danos a milhares de pessoas que dependem do transporte público", afirma.

Contudo, a ViaMobilidade afirma não ter suspeitas de quem possa estar por trás dos vandalismos sofridos.

CASOS DE VANDALISMOS RECENTES:

- 4.abr: corte de fibra próximo da estação Mendes;

- 7.abr: corte de fibra em Engenheiro Cardoso;

- 7.abr: corte de fibra próximo ao pátio Presidente Altino;

- 8.abr: oito cabos foram intencionalmente rompidos também em Presidente Altino, próximo ao pátio da estação.

- 9.abr: corte de fibra próximo à estação de Presidente Altino.

- 10.abr: Interceptação de três pessoas com ferramentas de corte no pátio de Presidente Altino

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) afirma que as forças policiais de Osasco se reuniram com representantes da ViaMobilidade no último dia 4 para estruturar ações para o combate aos crimes patrimoniais, incluindo roubo, furto e receptação de fios e cabos elétricos.

Além disso, a Polícia Civil, ressalta, está em contato com os representantes da empresa de transportes para apurar o dano em cabos de fibra ótica ocorrido no sábado, em uma estação em Osasco. A empresa foi orientada quanto ao prazo para representar criminalmente contra os autores.