RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem foi preso sob suspeita de ter esfaqueado a filha da ex-companheira dele em Cabo Frio, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Segundo a investigação, Luís André Soares, 33, não teria aceitado o fim do relacionamento com a mãe da vítima. O ataque ocorreu na última sexta-feira (7).

Preso em flagrante por policiais militares, Luís André foi encaminhado para a 126ª DP (Cabo Frio). A polícia disse que o suspeito ainda não tem advogado.

A vítima, Larissa Dantas, 20, estava grávida de nove meses. A jovem está internada no Hospital Central de Emergência do município com quadro de saúde estável, segundo a prefeitura.

Testemunhas afirmam que o homem teria entrado na casa onde Larissa morava com a mãe, no bairro Jardim Esperança, para pegar dinheiro por volta das 15h30.

A jovem foi socorrida pelos vizinhos, que disseram ouvir gritos de socorro. De acordo com os relatos, o homem teria estrangulado Larissa e, em seguida, a golpeado com uma faca.

Ela foi atingida nas costas, no braço, pescoço, barriga e pernas. A criança não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na barriga de Larissa. O laudo do Instituto Médico-Legal (IML) apontou que o bebê teve o cordão umbilical cortado e morreu por asfixia.

Em vídeo publicado nas redes sociais, a mãe da jovem mostrou um armário com o enxoval da neta.

A mãe da vítima disse que estava no trabalho no momento do ataque e que foi avisada pelos vizinhos. Ainda nas redes sociais, ela afirmou que o homem a esperou sair de casa para cometer o crime.

Segundo a mãe, ela e Luís André estavam em processo de separação havia cerca de três meses. Dias antes do crime, o suspeito estava pintando a casa da ex-companheira para a chegada da bebê.

A faca usada no crime foi encontrada no terreno da residência após perícia feita no local. A Polícia Civil investiga o caso.

