SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 56 anos foi preso em Anápolis (GO), após médicos descobrirem a gravidez da filha dele, vulnerável que se encontra em estado vegetativo.

A vítima, de 26 anos, foi hospitalizada por suspeita de pneumonia em março. Durante uma série de exames para diagnosticar a doença, eles acabaram descobrindo a gravidez, já com 10 semanas, e um aborto legal foi realizado.

Material genético do feto foi comparado com o agressor e confirmou a paternidade; o resultado foi recebido pela polícia nesta segunda-feira (10)

O investigado, que não teve a identidade divulgada, foi preso em casa por estupro de vulnerável; uma arma ilegal também foi apreendida na ocasião.

A vítima já se encontra em estado vegetativo há dois anos, por motivo não divulgado pela polícia. Ela era cuidada pela mãe e pelo pai, atualmente desempregado, com quem passava a maior parte do tempo.

"Obviamente, por essa vítima estar em estado vegetativo, ela não tinha como consentir o coito. Ela também tinha contato com poucos homens que pudessem ter abusado sexualmente dela. Foi realizado o aborto legal pelo hospital e foi colhido o material genético tanto do feto quanto de uma apreensão de um objeto do autor. O exame de DNA comprovou que o feto era filho do pai biológico da vítima", declarou a delegada Isabella Joy.