SÃO PAULO , SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Patrícia Poeta decidiu se afastar das redes sociais por causa das críticas que vêm recebendo após ter interrompido uma fala de Manoel Soares durante o programa Encontro, da Globo, na semana passada.

Segundo um interlocutor ouvido pela coluna, Patrícia não está bem e preferiu evitar publicações no Instagram, rede em que soma 3,2 milhões de seguidores, para não gerar mais ataques à sua atuação. A jornalista costuma ser bem ativa na ferramenta, com publicações diárias ao lado de convidados da atração matinal ou em momentos de lazer.

Após o incidente com Manoel Soares no último dia 3, ela seguiu postando fotos. "Essa moça precisa de humildade", comentou uma mulher em uma das imagens. "Zero carisma, prefiro o Manoel Soares no Encontro", escreveu outra seguidora. Alguns também pediram a volta de Fátima Bernardes, titular do programa até julho do ano passado, quando foi substituída por Patrícia e Manoel.

No domingo (9), ela postou uma foto ao lado dos pais com a legenda: "Minha família, meu porto seguro. Um domingo de renascimento de fé, de esperança e de força para todos nós.". Desde então, não fez mais nenhuma publicação.

Pessoas próximas à apresentadora dizem que, além dos comentários que podem ser lidos em seu perfil no Instagram, Patrícia também tem recebido mensagens privadas com ameaças. Para eles, as críticas têm passado muito do limite e estão afetando a saúde mental da jornalista.

Apesar de estar abalada, Patrícia, segundo esses interlocutores, não tem a intenção de deixar a apresentação do Encontro ou até mesmo se ausentar por alguns dias.

Na noite de sexta (7), a apresentadora foi clicada por um fotógrafo enquanto fazia uma caminhada na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Nas imagens, ela aparece cabisbaixa. Nas redes sociais, algumas pessoas chegaram a duvidar da veracidade do "flagra".

Patrícia foi muito criticada após interromper Manoel Soares durante o programa matinal da Globo, no último dia 3. Ela cruzou à frente do apresentador que explicava a função do ChatGPT. Após a repercussão negativa da situação, a jornalista justificou o erro como uma consequência da transmissão ao vivo. "Foi uma casualidade [...] Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer. Tanto que no momento que percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo", disse ela ao UOL.

Não foi a primeira vez que Patrícia e Manoel Soares tiveram problemas de entrosamento no Encontro. Desde que assumiu a atração, a apresentadora é frequentemente acusada nas redes de ser antipática e de cortar Manoel Soares durante o programa.