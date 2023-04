SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (12) um homem apontado como receptador de celulares roubados no centro da cidade de São Paulo. Segundo a corporação, o nigeriano Cheikh Leye foi encontrado com 36 aparelhos de modelo iPhone dentro de uma mochila.

Os celulares, de acordo com a polícia, teriam como destino o exterior, onde seriam vendidos.

Leye conduzia um Jeep Compass e estava prestes a entrar no estacionamento de um condomínio no Bom Retiro, na região central, quando foi abordado pelos policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais). Ele não soube explicar a procedência do material e foi autuado por receptação.

A Polícia Civil diz que as ações contra quadrilhas envolvidas em roubo e receptação de celulares foram intensificadas.

Uma investigação iniciada há um ano descobriu uma quadrilha utiliza até uma tabela de preços para comprar iPhones roubados e furtados, por valores entre R$ 400 e R$ 1.800, a depender do modelo. No mês passado, um senegalês que fazia parte do grupo foi preso com 53 aparelhos.

A apuração da polícia indica a dinâmica da negociação.

Ladrões espalhados pela capital são responsáveis por atacar motoristas parados em semáforos ou no trânsito. No caso de pedestres, eles se valem de pontos de grande aglomeração.

Com os aparelhos em mãos, os criminosos já sabem para quem vender, acionando os compradores por meio de aplicativos de mensagem.

Na sequência, eles recebem os valores separados ou o catálogo de quanto vale cada aparelho no mercado irregular.

Os aparelhos são entregues na rua Guaianases, entre as ruas Vitória e dos Timbiras, na região da cracolândia, centro paulistano. Os celulares são, então, desbloqueados e revendidos no país ou encaminhados para o exterior.