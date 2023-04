SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça de Bacabal, no interior do Maranhão, determinou que o município providencie o remanejamento de 191 pessoas abrigadas em condições insalubres no centro paroquial de uma igreja por causa da cheia do rio Mearim, provocada pelas fortes chuvas que atingem o estado desde março.

Segundo pedido do Ministério Público e da Defensoria Pública do Maranhão, o abrigo, na Paróquia Santa Teresinha, tem instalações elétricas precárias e há risco de curto-circutio, incêndio e mortes. Adultos e crianças circulam pelo local com água sob os pés.

No abrigo improvisado foram instaladas 27 lonas de plástico e ripas e quatro barracas padronizadas da Defesa Civil. Nas lonas não há proteção suficiente nas laterais e toda vez que chove as barracas ficam molhadas e a água escorre pelo chão do alojamento.

O Ministério Público realizou uma vistoria no local no dia 29 de março e constatou que as famílias estão em condições precárias. No dia 30 do mesmo mês, a 2ª Vara Cível de Bacabal determinou o remanejamento.

A equipe do Ministério Público constatou também que no abrigo há apenas dois banheiros para as 55 famílias, um masculino e um feminino. Além disso, a água usada para beber na ocasião não era potável.

Em relatório sobre a situação do lugar, o Corpo de Bombeiros destacou a utilização de fogões a gás e fogareiros a carvão. O local não é adequado para o uso desses equipamentos porque as instalações das famílias são divididas por lonas de plástico inflamáveis.

O Corpo de Bombeiros apontou também grande fluxo de corrente elétrica provocada pelo uso de ventiladores no abrigo em que não há ventilação adequada, além de carregadores de celulares. O risco é de aquecimento das instalações e incêndio.

O abrigo no centro paroquial foi visitado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no domingo (9), ao lado do governador Carlos Brandão (PSB). No mesmo dia, Lula sobrevoou áreas atingidas pelas chuvas no estado.

A Prefeitura de Bacabal informou que começou na terça-feira (11) o cadastramento das famílias que vão receber auxílio financeiro após a cheia do rio Mearim.

Serão pagos R$ 500 referentes aos meses de abril e maio para famílias cuja renda mensal não ultrapasse dois salários mínimos.

As chuvas no Maranhão já deixaram seis mortos, segundo o Corpo de Bombeiros. Sessenta e cinco municípios estão em situação de emergência e 38 mil famílias foram afetadas por enchentes.