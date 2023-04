SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma empregada e dois homens foram presos suspeitos de assaltarem uma casa de alto padrão e levarem R$ 1 milhão em bens da residência, no Lago Oeste, no Distrito Federal. A mulher já havia trabalhado no local.

Segundo a Polícia Civil, as investigações duraram 45 dias e apontaram que o trio subtraiu itens de luxo, como bolsas de grife, joias raras e pedras preciosas, além de bebidas, uma arma de fogo e R$ 6 mil. Eles também levaram outros objetos, totalizando ao menos R$ 1 milhão em bens roubados.

O crime ocorreu, de acordo com a Polícia Civil, quando os moradores da casa estavam ausentes.

O delegado Laércio Carvalho disse que a empregada aproveitou o fato de já ter trabalho na residência e conhecer a rotina da família para convencer os comparsas a cometer o assalto.

A empregada também tinha outros familiares que trabalham na casa em outras funções. A corporação não disse se há envolvimento deles com o furto.

O trio foi preso nesta quinta-feira (13) em cumprimento a mandados judiciais. Eles foram levados à carceragem da polícia e estão à disposição da justiça.

"O trabalho policial prossegue com a finalidade de recuperar todos os bens subtraídos das vítimas, uma vez que parte deles já foi repassada para criminosos especializados na aquisição de joias de luxo roubadas", declarou o delegado.