SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um jovem de 19 anos invadiu a escola municipal Irineu Tobias, em Morungaba (a 108 quilômetros de São Paulo), armado com três facas e correu atrás dos estudantes, na manhã desta quarta (12). Ele não conseguiu atingir ninguém.

A escola fica na rua Adamo Meneguim, no bairro São Benedito. O suspeito aproveitou o horário da entrada e se misturou a pais e alunos para invadir o pátio do colégio, de acordo com a Prefeitura de Morungaba.

Os recentes ataques em escolas e o aumento da apreensão entre pais, alunos e educadores diante de ameaças de novos atentados têm causado uma corrida de instituições de ensino públicas e privadas em busca de protocolos e de outras ações de saúde mental e de prevenção à violência.

Alguns pais estavam próximos à entrada da escola, notaram a agitação das crianças e foram ver o que estava acontecendo. Eles conseguiram conter o invasor à força. A Polícia Militar foi ao local e deteve o homem que já estava contido pelos pais dos alunos.

Nenhuma criança foi atacada, porém três estudantes se feriram levemente, segundo a prefeitura, devido a quedas ao correr para tentar se proteger. As motivações do invasor ainda estão sendo apuradas.

O invasor foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Polícia Civil de Itatiba, de onde seria encaminhado à Cadeia de Campo Limpo Paulista.

As aulas foram suspensas imediatamente pelo prefeito Marco Antonio de Oliveira (PSD) em toda a rede municipal de ensino para reforço da segurança. As atividades devem ser retomadas na próxima segunda-feira (17).

O prefeito se reuniu com o capitão da Polícia Militar, Fernando Augusto Biancardi, o sargento PM André Luis Xavier Dutra e diretores das escolas municipais, da escola estadual e particulares para buscar alternativas para melhorar a segurança no acesso dos estudantes.

Durante a suspensão das aulas, todos os profissionais da rede municipal de ensino participarão de um treinamento a ser realizado pela Polícia Militar para lidar com possíveis ataques às escolas.

O QUE FAZER EM CASO DE AMEAÇA DE ATAQUE A ESCOLAS

Especialistas afirmam que ameaças não devem ser ignoradas. Por isso, é importante que os pais e escolas procurem a Polícia Civil e canais criados pelo Ministério da Justiça para denunciar qualquer tipo de ameaça

Não compartilhe mensagens, vídeos, fotos ou áudios com as ameaças

As autoridades precisam ser notificadas sobre qualquer tipo de ameaça, pois quem as produz ou compartilha também pode responder criminalmente

Pais, alunos e escolas devem manter diálogo estreito sobre alertas, receios e medidas adotadas. A transparência das ações é importante para aumentar a sensação de segurança

Fique atento e informe ao colégio qualquer mudança no comportamento dos alunos

COMO DENUNCIAR

Como parte da Operação Escola Segura, o Ministério da Justiça lançou um canal no site para que sejam denunciados sites, blogs e publicações nas redes sociais. O site para denúncia é o www.mj.gov.br/escolasegura

Em São Paulo, no caso de ameaça, é possível ligar para o 181, canal da polícia que permite que qualquer pessoa forneça à polícia informações sobre delitos e formas de violência, com garantia de anonimato

Tags:

SP