SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem armado com faca e explosivos invadiu o Cemitério Municipal de Pilar do Sul, na região de Sorocaba, no interior de São Paulo, e fez um coveiro refém.

Segundo reportagem da TV TEM, o homem, de 24 anos, espalhou seis artefatos explosivos no cemitério e manteve o coveiro refém por quase três horas. O profissional estava trabalhando em um enterro quando foi surpreendido.

Uma das bombas, supostamente de fabricação caseira, chegou a ser detonada remotamente, mas ninguém se feriu.

Uma equipe do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) e um helicóptero Águia da Polícia Militar foram acionados para tentar conter o invasor.

A PM conseguiu negociar a rendição do homem, que foi detido com uma réplica de arma de fogo e aguarda audiência de custódia. Ele responderá por tentativa de homicídio, ameaça, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, sequestro e cárcere privado.

O coveiro foi liberado sem ferimentos, segundo apurou a TV TEM.

"A equipe de esquadrão de bomba está atuando para saber como foi feito o dispositivo porque parecia que tinha um grau de sofisticação, até porque ele fez contagem e acionou [a bomba] remotamente. Parecia que ele tinha uma expertise nisso", disse Renato Pavão, comandante do Gate, em entrevista à TV TEM.

"A todo o tempo nós tentávamos entender a motivação e ele sempre com falas desconexas. A gente conseguiu informações rápidas com a mãe, ela disse que ele faz tratamento psiquiátrico há muito tempo, que tem problemas, toma remédio. Isso fez com que tivéssemos mais cautela", explicou Rui Xavier, tenente da PM, em entrevista à TV TEM.