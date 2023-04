SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ski Mountain Park, em São Roque (a 68 km de São Paulo), anunciou nesta quinta-feira (13) que permanecerá fechado por tempo indeterminado em solidariedade à família e amigos da professora Luciana Cerri, 42, morta em acidente no local no sábado (8).

Segundo o comunicado do parque, o fechamento tem também o objetivo de colaborar com as apurações do acidente, investigado pela Polícia Civil.

Luciana, que morava em Campinas, e o filho de sete anos desciam no brinquedo no sábado de manhã, foram arremessados e bateram na grade de proteção. A criança sofreu ferimentos e está se recuperando. A professora chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Uma das possibilidades investigadas é de falha em um dispositivo de segurança que deveria diminuir a velocidade na parte final do tobogã. Funcionários do parque e turistas já foram ouvidos pela polícia.

O Ski Park não funciona desde o dia do acidente e agora anunciou oficialmente a suspensão das atividades, sem informar uma data para a reabertura.

Uma equipe do Crea (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) de São Paulo esteve Ski Park, instaurou um procedimento administrativo e emitiu uma notificação para que sejam apresentadas todas as documentações relativas às atividades técnicas prestadas no local.

O tobogã tem pistas individuais de 350 metros de extensão. No site oficial, o parque afirma que a idade mínima para uso do brinquedo é de quatro anos, com a criança acompanhada do responsável, mas não esclarece se a descida de duas pessoas pode ocorrer ao mesmo tempo.

No boletim de ocorrência, no dia do acidente, porém, há a informação de que a criança no colo "seria um procedimento comum", conforme as apurações realizadas pela equipe policial no local.