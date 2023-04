SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Foram apreendidas 11 toneladas de queijo impróprio para o consumo em Minas Gerais.

Os queijos estavam com larvas e até fezes de rato. O alimento estava na zona rural de Riachinho, no Noroeste do estado.

A carga seria enviada para Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e para Brasília.

A polícia militar de Meio Ambiente divulgou imagens que mostram os queijos acondicionados em caixas d'água que ficavam a céu aberto ou embaixo de árvores.

Após a apreensão, as 11,4 toneladas foram enterradas em aterros de Bonfinópolis e de Unaí.

"O queijo é mergulhado nos tambores, nessas caixas d'água, em uma salmoura, como uma forma de conservá-los. Depois, eles são retirados, feita a manutenção e lavados. Posteriormente, são comercializados nos grandes centros, principalmente Brasília e Uberlândia", afirmou o tenente Marcos Paulo, da PM de Meio Ambiente

Segundo a PM, os queijos em piores condições eram triturados para serem distribuídos em padarias da região.

A apreensão foi feita após uma denúncia anônima de que queijos eram mantidos em uma casa abandonada sem estrutura.

Ainda conforme a PM, esta não é a primeira ocorrência no local. Em 2017, foram apreendidas mais de 32 toneladas de queijo nas mesmas condições.

Durante a fiscalização, os policiais também abordaram um carro com 400 quilos de queijo artesanal na carroceria, também acondicionados de forma inadequada, e sem rótulo. Aos PMs, o condutor do veículo disse que as peças seriam vendidas em Bonfinópolis de Minas, cidade da mesma região.