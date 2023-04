SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher foi presa na manhã desta sexta-feira (14) após ser pega com quatro fuzis dentro de uma mala, na rodoviária do Rio de Janeiro.

A suspeita de 22 anos, que não teve identidade divulgada, havia acabado de chegar de Belo Horizonte.

Os policiais desconfiaram da suspeita por ela ter ficado muito nervosa após ser abordada por agentes do BPTur (Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas).

Durante abordagem e revista, foram encontrados quatro fuzis calibre 5,56 na mala da criminosa, informou a Secretaria de Estado de Polícia Militar.

A mulher disse que recebeu a orientação de levar as armas ao Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio.

O caso será investigado pela 4ª DP (Praça da República).