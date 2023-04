SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma vaquinha criada para Max Ângelo dos Santos, entregador agredido na Zona Sul do Rio na semana passada pela ex-atleta de vôlei e nutricionista Sandra Mathias Correia de Sá, já ultrapassou R$ 100 mil.

A arrecadação de dinheiro é para Max conseguir uma casa própria e tirar habilitação de moto. Ele é pai de três crianças e chega a pedalar até 18h por dia, segundo contou ao UOL, desde que perdeu o trabalho com carteira assinada.

A meta da vaquinha é de R$ 190 mil. Até a última atualização desta reportagem, cerca de R$ 134 mil já havia sido arrecadado. A vaquinha tem duração de mais 30 dias.

As formas de ajudar são por divulgação (há um link de compartilhamento na página da vaquinha de Max) e doação ?no Pix, é possível contribuir com qualquer valor.

Max foi agredido no último domingo (9) pela ex-atleta de vôlei e nutricionista Sandra Mathias Correia de Sá. Imagens mostram a nutricionista batendo e xingando entregadores, que estavam na calçada da loja em que trabalham.

Após puxar a camisa e dar socos em Max, Sandra pegou a guia da coleira do cachorro e deu uma chicotada nas costas dele.

O caso está sendo investigado pela 15ª DP (Gávea). Sandra Mathias foi intimada a depor na polícia ontem. No entanto, ela não compareceu. O advogado de defesa justificou que a ex-atleta tem um atestado médico válido até amanhã (16).