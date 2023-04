Datas ligadas à história do Brasil serão lembradas na semana que começa neste domingo (16) - e que traz um feriado nacional na próxima sexta-feira (21): o de Tiradentes. Na quarta-feira, dia 19 de abril, é o Dia dos Povos Indígenas. No dia seguinte, completam-se 100 anos da criação da Rádio Sociedade (atual Rádio MEC), a primeira emissora de rádio do país. Por fim, no dia 22 se completam 523 anos da chegada dos portugueses ao que hoje chamamos de Brasil.

E para falar sobre os primeiros povos que habitaram o território nacional, o Hoje é Dia resgata o documentário Índios somos nós, da TV Brasil. Filmado em 2016, durante os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, o documentário entrevista indígenas de diversas etnias, que detalham suas culturas, tradições, passando pelas diversidades entre os povos e também os pontos de contato de suas histórias. Assista:

Nascimento do violonista e compositor paraense Sebastião Tapajós (80 anos) Morte do compositor fluminense Gustavo Thomás Filho, o Brasinha (25 anos) Morte do naturalista, matemático e escritor francês, Georges-Louis Leclerc, o conde de Buffon (235 anos) - suas teorias influenciaram duas gerações de naturalistas, entre os quais se contam Jean-Baptiste de Lamarck e Charles Darwin Início da Expedição Automobilística Brasileira Pan-Americana, ou Carreteira Pan-Americana (95 anos) Dia Mundial da Voz