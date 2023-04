SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A traficante Andreza Cristina Lima Leitão, conhecida como Bibi Perigosa, foi transferida do presídio de Bangu 1, no Rio de Janeiro, para o sistema penitenciário do Rio Grande do Norte.

A transferência de Bibi Perigosa foi feita nesta segunda-feira (17) pela secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro.

Ela foi levada para seu estado de origem por não responder a processos no Rio de Janeiro. Ela foi presa no começo deste mês pela Polícia Civil do Rio, suspeita de liderar uma facção criminosa no Rio Grande do Norte, em um shopping em Campo Grande. Havia dois mandados de prisão contra ela, por tráfico e organização criminosa.

Bibi Perigosa teria assumido o comando da facção após a morte do seu companheiro, em setembro de 2016, segundo investigações da DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes).