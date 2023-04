CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O centro educacional infantil Cantinho Bom Pastor, em Blumenau (SC), retomou suas atividades nesta segunda (17), 12 dias após um homem de 25 anos pular o muro da creche e matar quatro crianças. A creche é particular e oferece berçário, pré-escola e contraturno para crianças de até 12 anos de idade.

Logo na entrada, as crianças foram recepcionadas por pessoas fantasiadas de personagens de histórias infantis. Balões coloridos completavam o cenário.

O espaço interno também foi modificado. Desde a semana passada, a direção da creche vem promovendo uma reforma, com ajuda de voluntários e doações de materiais de construção. O muro da creche ficou mais alto e ele ainda ganhará uma nova pintura.

"A adesão foi excelente. As crianças chegaram felizes, sorridentes. Estavam com saudades das professoras, dos amigos, do ambiente. Um dia lindo", conta a assessora jurídica da creche, Patrícia Kasburg.

Na rua logo em frente à creche, há uma viatura da Polícia Militar ?dois agentes fazem a vigilância. De acordo com Kasburg, o suporte da PM será dado nos próximos 15 dias. A partir daí, a creche prevê a contratação de segurança privada.

Na sexta (14), a Prefeitura de Blumenau anunciou novas medidas de segurança nas escolas e centros de educação infantil (CEIs) da rede municipal, como a presença de um segurança em cada uma das 128 instituições. Neste primeiro momento, serão 50 seguranças armados com armas de fogo e cem seguranças sem armas de fogo.

Ainda segundo a prefeitura, equipes técnicas visitaram todas as instituições de ensino para verificar possíveis vulnerabilidades.

"É importante destacar que a Secretaria de Educação já vinha realizando investimentos e implementando as medidas de segurança como muros e cercas nas escolas e CEIs mesmo antes do atentado", diz a prefeitura.

A prefeitura providencia a compra de câmeras para instalar nas unidades em até 20 dias. No total, serão 220 câmeras.

A ideia é que, através de um software, a Polícia Militar tenha acesso em tempo real às imagens das escolas e CEIs. "Botões de pânico" também serão instalados nas instituições.

INQUÉRITO SOBRE ATENTADO É CONCLUÍDO

Na tarde desta segunda (17), a Polícia Civil de Santa Catarina falará com a imprensa sobre o inquérito do atentado na Cantinho Bom Pastor, concluído na sexta (14).

O autor do ataque deve ser indiciado no inquérito por quatro homicídios quadruplamente qualificados (por motivo fútil, emprego de meio cruel, sem possibilidade de defesa e contra menor de 14 anos) e também por quatro tentativas de homicídio, com as mesmas qualificadoras, por causa das crianças que ficaram feridas.

Até agora, investigadores apontam que o autor dos crimes agiu sozinho e escolheu o Cantinho Bom Pastor de forma aleatória.

O ataque à escola aconteceu pouco antes das 9h de quarta-feira (5). O homem de 25 anos chegou de moto, pulou o muro e caiu no parquinho da escola, onde 25 crianças estavam reunidas para uma roda de conversa sobre a Páscoa.

O autor atingiu quatro crianças, que não resistiram e morreram ainda no pátio. Outras quatro ficaram feridas com os golpes de machadinha, mas conseguiram ser levadas para o Hospital Santo Antônio e voltaram para suas casas no dia seguinte.

Ao sair da escola, o homem logo se apresentou a um batalhão da PM próximo e foi preso.