SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um brasileiro de 36 anos bateu o recorde mundial de maior peixe pirarara já pescado. O animal foi encontrado no Rio Xingu, em Mato Grosso.

Antônio Pedro Molinari encontrou o animal de 139 centímetros e cerca de 70 kg após convite de uma comunidade local para pesca em agosto de 2022.

Ele, que já buscava o recorde, catalogou o animal e enviou a documentação ao IFGA (International Game Fish Association -Associação Internacional de Peixes de Caça, em tradução livre).

Meses após o envio do pedido, ele recebeu a confirmação do recorde, batido em agosto de 2022, mas registrado em novembro. A reportagem confirmou o recorde de Antônio junto ao IFGA através do site da instituição.

"Foi uma briga rápida, porque o peixe é muito grande e é um peixe velho, então ele cansa muito rápido. Foi uma briga de um minuto e meio, dois minutos. Ele é gordo, muito pesado, acaba cansando rapidinho", contou Antônio.

O recorde anterior ao de Antônio também foi de um brasileiro, que pescou um espécime de 132 centímetros e cerca de 40 kg no Rio Negro.