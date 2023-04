SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - São Paulo está em estado de atenção na manhã desta terça-feira (18) por causa da forte chuva registrada em toda a cidade e também na Região Metropolitana.

A cidade chegou a ter dez pontos de alagamentos intransitáveis e quatro transitáveis, e há potencial alto para deslizamentos em áreas de risco. A temperatura não deve passar dos 23°C.

A CET (Companhia de Engenharia de Trafego) registrou 532 km de congestionamento na cidade às 10h. Na terça-feira da semana passada, no mesmo horário, foram 305 km.

A chuva também atrapalhou a circulação de trens da linha 8-diamante. Houve alagamento em uma das vias entre as estações Sagrado Coração e Jandira, os trens circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Barueri e Itapevi.

A situação ocorreu entre 9h20 e 9h32, segundo a ViaMobilidade.

A indicação é para que as pessoas evitem transitar em ruas alagadas, não enfrentem correntezas e fiquem em local seguro.

A forte precipitação deve-se à propagação de uma frente fria que atua entre o litoral do Paraná e São Paulo e está associada a áreas de instabilidade provenientes do interior do estado.

Essa condição, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), mantém o tempo fechado e chuvoso durante o dia.

A chuva varia de intensidade, mas deve ser forte, principalmente no período da tarde. Ela é acompanhada de eventuais rajadas de vento, o que eleva a condição para quedas de árvores e cheia de córregos e rios.

A partir de quarta-feira (19), a frente fria se afastará do litoral paulista, porém a chegada do ar frio de origem polar na retaguarda do sistema frontal vai derrubar as temperaturas a partir de quinta (20). O frio se manterá até o final de semana, potencializado pelos ventos que passam a soprar do quadrante sul/sudeste.

O tempo se mantém instável e chuvoso nesta quarta, principalmente durante a madrugada e no período da manhã. As condições atmosféricas começam a melhorar a partir da tarde com a diminuição da chuva e consequente declínio das temperaturas. A mínima será observada durante a noite e a máxima não deve superar os 24°C, com as taxas de umidade do ar entre 65% e 95%.

Já na quinta, o dia vai amanhecer gelado, com temperatura na casa dos 13°C e sensação de frio ainda mais baixo.

*

CONFIRA OS PONTOS DE ALAGAMENTOS:

Zona Norte

- Avenida General Edgar Faco

- Passagem Fandi Chaquib Kalil

- Avenida General Ataliba Leonel

Centro

- Rua Manoel Dutra

- Parque Anhangabaú

Zona Oeste

- Rua Adalberto Kemeny

- Rua Francisco Luiz de Souza Júnior

- Rua Vladimir Herzog

- Praça Pascoal Martins

Zona Leste

- Rua Rubino de Oliveira