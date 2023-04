SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A SPTrans, companhia de transporte da cidade de São Paulo, iniciou uma campanha de conscientização sobre o espaço pessoal nos assentos dos ônibus, combatendo o chamado "manspreading".

SOBRE O QUE É A CAMPANHA?

"Respeite o espaço das outras pessoas", diz o título da última edição do Jornal do Ônibus. No texto, a companhia destaca que "respeitar o espaço de quem viaja ao seu lado é um ato de cidadania".

Os 12,9 mil ônibus da capital receberão o informe. A campanha foi lançada no último domingo (16) e vai até o dia 30 de abril.

"Manspreading" diz respeito a homens que sentam e abrem demais as pernas em espaços públicos, impedindo outros de também compartilharem o espaço ?principalmente mulheres. O termo em inglês significa "homem se espalhando", em tradução livre.

REPERCUSSÃO NAS REDES

A SPTrans afirmou que a campanha "está sendo bem recebida" e gerou mais de 2 milhões de visualizações nas redes sociais da empresa.