SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas após um trator invadir uma casa em Alagoas.

O motorista do veículo ocupado por dois homens perdeu o controle e derrubou o muro de uma casa em São Miguel dos Campos;

Uma pessoa que estava como passageira no trator teve a morte constatada ainda no local do acidente. A identidade da vítima não foi revelada.

O motorista, com sinais de embriaguez, foi socorrido com uma fratura no pé esquerdo.

Quatro pessoas que estavam na casa atingida tiveram ferimentos leves e não correm risco de morte.

Outras pessoas estavam em um compartimento acoplado ao trator e tiveram escoriações, segundo o Samu.

O veículo auxiliava no serviço de coleta de lixo no município, segundo a TV Gazeta. A reportagem buscou a prefeitura e aguarda posicionamento sobre o assunto.