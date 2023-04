O historiador e cientista político brasileiro Boris Fausto morreu hoje (18) aos 92 anos. Ele foi autor de livros fundamentais para a compreensão do Brasil do século 20, como A Revolução de 1930: Historiografia e História; Memória e História; História do Brasil, e organizador de História Geral da Civilização Brasileira, em parceria com Sérgio Buarque de Holanda.

Fausto formou-se bacharel em direito pela Universidade de São Paulo (USP), em 1953 e, em 1966, graduou-se em história pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFLCH), onde tornou-se professor no Departamento de Ciência Política. Na mesma instituição, realizou estudos de pós-graduação e obteve os títulos de doutor e livre-docente. Em postagem no Twitter, a Faculdade de Direito da USP lamentou a morte do historiador.

É com pesar que a Faculdade de Direito da USP comunica o falecimento de seu Antigo Aluno, o historiador e cientista político Boris Fausto, nesta terça-feira (18). Graduado na Turma de 1953 pela FDUSP, é Bacharel e licenciado (História) pela FFLCH. ?? pic.twitter.com/CzjxecZL1r — Faculdade de Direito da USP (@de_usp) April 18, 2023

Na área de pesquisa, desenvolveu estudos principalmente sobre a história política do Brasil no período republicano, sobre a imigração em massa para o Brasil, crime e criminalidade em São Paulo, e sobre o pensamento autoritário.

O historiador, que também era membro da Academia Brasileira de Ciências, deixa dois filhos, o sociólogo Sérgio Fausto e o antropólogo Carlos Fausto, e quatro netos. A causa da morte não foi divulgada. O velório ocorrerá amanhã, na capital paulista.

Boris Fausto | Geral