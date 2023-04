SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Segundo alerta da Defesa Civil, uma intensa massa de ar frio chega a Santa Catarina entre a madrugada e a manhã desta quarta-feira (19), provocando um declínio acentuado nas temperaturas.

Será o primeiro evento de frio de 2023 no estado.

O frio será sentido principalmente nas áreas mais elevadas do estado: regiões do Planalto Norte, Planalto Sul e Meio-Oeste. Nessas regiões, as mínimas na manhã desta quarta ficarão próximas de 0°C.

A Defesa Civil informa que há condições favoráveis para formação de geada nessas áreas.

Às 21h desta terça-feira (18) a menor temperatura mínima registrada foi de 6,5°C em Urupema, na serra catarinense.

A noite foi marcada pelo céu aberto a algumas nuvens em Santa Catarina, além da aproximação da massa de ar frio.