RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Mais duas crianças vítimas do incêndio no abrigo Lar Paulo de Tarso, no Recife, receberam alta hospitalar nesta quarta-feira (19). Outras sete seguem internadas.

O incêndio aconteceu na sexta-feira (14) e deixou cinco mortos -quatro crianças e uma cuidadora de 62 anos que trabalhava no local, além de 13 feridos. Ao todo, quatro crianças e uma adulta já receberam alta. O abrigo fica localizado no bairro do Ipsep, zona sul da cidade..

De acordo com a Secretaria de Saúde de Pernambuco, as novas altas aconteceram na noite desta terça (18) no Hospital Maria Lucinda, no Recife.

No Hospital da Restauração, também na capital pernambucana, as cinco crianças internadas seguem estáveis, internadas em leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Três delas já deixaram a ventilação mecânica e respiram espontaneamente.

No Hospital Brites de Albuquerque, em Olinda, outras duas crianças permanecem em UTI Pediátrica, com quadros de saúde estáveis e apresentam boa evolução. Todas respiram espontaneamente.

As duas crianças que estavam internadas no Imip (Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira), na área central do Recife, também tiveram alta.

O Lar Paulo de Tarso é responsável pelo acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O gerenciamento do espaço é feito por uma ONG que atua há mais de 30 anos.

Nesta segunda, um dos peritos do Instituto de Criminalística disse em entrevista coletiva que o incêndio foi acidental, causado por uma pane elétrica.

Campanhas de doação pedem doações para o Lar Paulo de Tarso, que podem ser feitas via Pix (chave 35.618.933/0001-21, CNPJ) ou por transferência em conta do Banco do Brasil (agência 1245-9 e conta-corrente 119346-5).