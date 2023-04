SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A forte chuva registrada na Região Metropolitana nesta terça-feira (18) alagou ruas em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. A inundação prejudicou quem precisava chegar à região central da cidade e usar o transporte público. Caieiras também foi afetada.

Estabelecimentos comerciais, uma escola estadual e um hospital também foram atingidos pelo alagamento entre a noite de terça e a madrugada desta quarta-feira (19). Segundo a prefeitura, foram 116 mm de chuva nas últimas 24h, com 15 pessoas desabrigadas.

A circulação na linha 7-rubi da CPTM chegou a ser interrompida no início da manhã entre Francisco Morato e Caieiras, e segue em via única entre Francisco Morato e Jundiaí, segundo atualização mais recente da CPTM.

Em nota, a companhia disse que a circulação de trens da linha 7-rubi foi retomada por volta de 6h30 entre as estações Francisco Morato e Caieiras.

Os trens chegaram a ter a circulação interrompida por causa das fortes chuvas na região. No início da operação por volta de 4h, o sistema Paese (Plano de Apoio Entre Empresas em Situação de Emergência) foi acionado.

A operação foi normalizada por volta das 7h40, com exceção do trecho entre Francisco Morato e Jundiaí. A queda de um muro na altura da estação Botujuru mantinha o tráfego de trens por via única, com intervalos de 24 minutos, segundo a última atualização da companhia.

Caieiras registrou quatro pontos de alagamento. Em Franco da Rocha, a escola estadual Azevedo Soares foi atingida pela enchente, mas, segundo a secretaria estadual de Educação, não houve danos. Uma equipe ainda faria vistoria no local e, de acordo com o calendário, deveria acontecer nesta quarta uma reunião do conselho de classe.

Segundo a prefeitura, foram 15 vias interditadas na cidade, incluindo o calçadão, na rua Dona Amália Sestini. Equipes da Defesa Civil fizeram vistorias e limpeza durante o dia. O Parque Municipal Benedito Bueno de Morais, também atingido por água e lama, foi fechado para manutenção.

Segundo a Defesa Civil, cinco imóveis foram interditados ?um no bairro Vila Bela, com a queda de um barranco e um muro sobre uma casa, e quatro no Lago Azul, por causa de deslizamento de terra. Das 15 pessoas desabrigadas, duas famílias foram encaminhadas à Casa de Passagem da Prefeitura, e o restante foi para a casa de familiares.

Nas redes sociais, moradores divulgaram vídeos no início da manhã com vários pontos de alagamentos e moradores ilhados na estação de trem.

Nesta terça, São Paulo ficou duas vezes em estado de atenção: por volta das 10h e das 16h, por causa da forte chuva registrada em toda a cidade.

De manhã, a cidade chegou a ter 18 pontos de alagamentos intransitáveis e sete transitáveis, com potencial alto para deslizamentos em áreas de risco. À tarde, a chuva ficou mais esparsa, atingindo principalmente as zonas norte e oeste da capital e região de Osasco, Carapicuíba, Barueri e Jandira. Por volta das 17h, o maior volume de precipitação atingia a zona sul, na região do Morumbi, Santo Amaro e Ibirapuera.