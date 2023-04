SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ministro do GSI pede demissão, PF escondeu operação sobre caso Adélio-PCC, Índia passa China como país mais populoso do mundo e outras notícias para começar esta quinta-feira (20).

GOVERNO LULA

Ministro do GSI de Lula pede demissão após desgaste com imagens do 8/1. Vídeo do Palácio do Planalto mostra general Gonçalves Dias no local durante a invasão em interação com golpistas.

STF

STF forma maioria para tornar réus 100 dos denunciados por ataques golpistas de 8/1. Alexandre de Moraes e mais 5 ministros já votaram por abertura de ação penal contra acusados.

GOVERNO LULA

Lula e general Villas Bôas se encontram pela primeira vez após tuíte que pressionou STF. Presidente e militar da reserva participaram de cerimônia de comemoração ao Dia do Exército, em Brasília.

GOVERNO LULA

PF sob Lula escondeu operação sobre caso Adélio-PCC autorizada pela Justiça. Juiz citou coerência da apuração com adoção de 'discurso de combate à criminalidade' por Bolsonaro na campanha.

CONGRESSO NACIONAL

Eduardo Bolsonaro parte para cima de deputado, e bolsonaristas cobram PF sobre apuração de facada. Agressão de filho de ex-presidente foi impedida por parlamentares e assessores em comissão na Câmara.

JUSTIÇA

Governo pede ao STF extinção de processo que busca mudar correção do FGTS. Revisão está prevista na pauta de julgamentos desta quinta e pode elevar valor a ser pago aos trabalhadores.

COTIDIANO

Escolas tentam evitar pânico diante de boatos e se dividem sobre cancelar aulas nesta quinta. Expectativa de abstenção por medo de ataques faz colégios adiarem provas, mas muitos mantêm programação normal e buscam tranquilizar pais.

GUERRA DA UCRÂNIA

Lula retoma agenda nuclear com a Rússia, ponto de atrito com os EUA. Combustível para submarino e Angra 3 estiveram na pauta de Lavrov; G7 faz plano contra domínio russo no mercado.

8 BILHÕES NO MUNDO

Índia passa China como país mais populoso do mundo e enfrenta 'bolhas de jovens'. Desafio agora é expandir mercado de trabalho, usufruir de bônus demográfico e se preparar para declínio futuro.

MOONBIN (1998 - 2023)

Morre Moonbin, do grupo de k-pop Astro, que faria show em SP, aos 25 anos. Polícia suspeita que o cantor, que se apresentaria em junho ao lado de Senha, tenha se suicidado.

MERCADO

Banco Inter pede que funcionários evitem lingerie à mostra, maquiagem em excesso e chulé. Guia de estilo condena capa de celular suja e caneta com tampa mastigada; banco disse que material foi revisado.

MERCADO

Horas na fila e produtos pela metade do preço; Tok&Stok fecha lojas. Varejista já foi alvo de ação de despejo por falta de pagamento de aluguel; empresa não se pronuncia.

TELEVISÃO

Geraldo Luís publica mensagem motivacional após se tornar repórter na madrugada: 'Faz parte'. Novo cargo ocorre no mesmo programa em que jornalista atuou como apresentador.

CIÊNCIA

Eclipse de tipo mais raro ocorre nesta quinta-feira (20). Só 0,004% da humanidade poderá presenciar o fenômeno em sua totalidade, estima-se.

TURISMO

Trio de irmãs indígenas promove turismo em reserva no sul da Bahia. Viajantes visitam espaço, conhecem pratos típicos e ouvem histórias dos pataxós em Porto Seguro.

FUTEBOL

O Flamengo venceu por 2 a 0 o Ñublense, pela Libertadores, nesta quarta-feira (19). enquanto o o Corinthians perdeu em casa para o Argentinos Juniors, por 1 a 0.