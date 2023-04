O sorteio das seis dezenas do concurso 2.584 foi realizado na noite dessa quarta-feira (19), no Espaço da Sorte, em São Paulo, e não houve ganhadores na faixa principal. O prêmio para o próximo concurso, no sábado (22), está estimado em R$ 42 milhões.

Os números sorteados: 01 – 05 – 12 – 36 – 53 – 55.

A quina registrou 50 apostas ganhadoras; com prêmio de R$ 60.857,25. Já a quadra teve 4.899 ganhadores que vão receber, individualmente, o prêmio de R$ 887,31.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

Novos preços

A partir do fim deste mês, os preços das apostas lotéricas ficarão R$ 0,50 mais caros. Segundo a Caixa Econômica Federal, o reajuste será feito após mais de três anos sem elevação de preços. Duas modalidades terão aumentos no início do próximo mês.

Para a Mega-Sena, a Lotofácil, a Quina e a Lotomania, os novos preços valerão a partir de 30 de abril. Para o Timemania e o Dia de Sorte, o aumento entrará em vigor em 3 de maio. Segundo a Caixa, o reajuste foi necessário para repor a inflação acumulada desde novembro de 2019, quando ocorreu o último aumento.

