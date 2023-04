SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um policial foi baleado na cabeça, nesta quinta-feira (20), enquanto tentava interromper um assalto no túnel do Anhangabaú, no centro de São Paulo. As informações são da TV Bandeirantes.

O policial teria percebido um assalto que acontecia em um carro que estava dentro do túnel.

Quando ele tentou impedir o roubo, um outro homem atirou pelas suas costas. O tiro pegou de raspão.

À frente da operação de busca do criminoso que fugiu, o delegado Clemente Calvo disse que a policia está checando câmeras das proximidades e que a ocorrência está em andamento. "Os policiais deram voz de prisão e correram atrás de um dos criminosos. O outro indivíduo, que estaria na cobertura, teria feito o disparo."

O policial foi encaminhado para o pronto-socorro de Santana, na zona norte de São Paulo.

Um dos suspeitos já foi preso. O outro fugiu. A polícia está em diligência pela região central da cidade para localizar o outro criminoso.