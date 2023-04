SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial civil ficou ferido na tarde desta quinta-feira (20) durante uma troca de tiros dentro do túnel Santo Papa João Paulo 2º, na região do vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo.

Devido ao caso, uma faixa no sentido Santana precisou ser interditada. Outras três pistas operam normalmente, conforme a CET (Companha de Engenharia de Tráfego). Por volta das 18h, o centro de São Paulo registrava 43 km de lentidão.

Segundo a Polícia Civil, o agente e um outro policial estavam passando de carro pelo túnel no momento em que presenciaram uma dupla assaltando no local. O agente teria tentado prender os criminosos, momento em que foi baleado de raspão na cabeça.

O policial foi levado para um hospital de Santana, na zona norte da cidade. Segundo a Polícia Civil, ele não corre risco de morte.

Um suspeito foi preso. Ele foi encaminhado por policiais para o 3° distrito policial (Campos Elíseos). Investigadores buscam por um segundo homem que teria participado da ação.