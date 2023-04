SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A frente fria que provocou chuva congelada e neve na serra de Santa Catarina na noite de quarta-feira (19) chega a São Paulo na madrugada desta sexta-feira (21), no início do feriado de Tiradentes. Assim, a previsão é de temperatura mínima média de 10°C na capital paulista. Nos bairros mais afastados do centro, as mínimas deverão ser ainda inferiores.

De acordo com os meteorologistas do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo), o feriado prolongado deve transcorrer com temperaturas em declínio e sem chuvas.

"A primeira massa de ar frio e seco mais intensa do outono vai predominar nos próximos dias. Por conta disso, as noites e madrugadas permanecem com temperaturas mais baixas e os dias ensolarados aos poucos favorecem a elevação das máximas", comenta o meteorologista do CGE Thomaz Garcia.

"A expectativa é de que nas madrugadas sejam registrados recordes seguidos de temperatura mínima, devido à atuação de uma massa de ar frio de origem polar", alerta Garcia.

Nesta quinta-feira (20) foi registrada a menor mínima média do ano em São Paulo com 13,5°C. A menor mínima absoluta, aquela registrada em um único local, ocorreu na subprefeitura de Engenheiro Marsilac, no extremo sul do município, com 8,8°C.

O CGE destaca que a frente fria também deixará o clima mais seco, sem previsão de chuvas. Assim, o sol tende a aparecer durante o dia e elevar a temperatura à tarde, chegando às máximas de 22°C nesta sexta e 24°C no sábado (22), voltando a esfriar à noite. O domingo (23) terá mínima de 13°C e máxima que pode chegar até 23°C.

De acordo com os meteorologistas do CGE, a previsão indica que a próxima semana segue com madrugadas frias, dias com predomínio de sol, temperaturas em elevação, queda nos índices de umidade e sem chuvas.

Na região da serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão, a previsão é que a temperatura fique entre 0°C e 5°C, segundo o Climatempo, para deleite dos turistas que viajarem para lá no feriado.

Combate ao frio Por causa da chegada da frente fria, o Governo do Estado de São Paulo anunciou o início das ações de combate ao frio para a população em situação de rua.

Na capital será instalado um abrigo na estação Pedro 2º, da linha 3-vermelha do Metrô, principalmente, para a noite desta quinta e a madrugada de sexta. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Social, em parceria com Metrô, Defesa Civil e Fundo Social de São Paulo.

Segundo comunicado da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), o espaço terá capacidade para abrigar até cem pessoas entre as 19h desta quinta e 8h do dia seguinte. O local será equipado com colchões e cobertores e terá oferta de jantar.

O abrigo na estação Pedro 2º vai funcionar sempre que a Defesa Civil emitir alertas de temperaturas iguais ou menores a 13°C. No ano passado, ação semelhante acolheu 1.160 pessoas entre maio e agosto.

O governo também divulgou que criou um protocolo para todas as 645 prefeituras paulistas com diretrizes para atuação nos períodos mais frios de 2023. A principal ação deve ser o acolhimento emergencial de adultos, famílias, crianças e adolescentes em situação de rua, "sempre observando e preservando a unidade e os vínculos familiares".

A Sefras (Ação Social Franciscana) também anunciou a abertura de cem vagas de pernoite nesta quinta-feira (20) no Chá do Padre (rua Riachuelo, 268, centro).

"Temos o compromisso de abrir as portas para o pernoite sempre que a temperatura chegar a 12°C, no intuito de amenizar os efeitos da baixa sensação térmica para quem vive em situação de rua. É uma forma de garantir uma noite tranquila e mais aquecida", diz frei José Francisco, diretor-presidente da instituição.

Outros estados Assim como São Paulo, a região Sul do país estará coberta pela frente fria neste feriado. Além das serras gaúcha e catarinense, onde deve ocorrer geadas, Curitiba será a capital mais gelada, com temperaturas variando entre 8°C e 18°C nesta sexta, entre 11°C e 21°C no sábado e entre 12°C e 22°C no domingo, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Porto Alegre (RS) deve ter mínimas de 11°C, 14°C e 15°C e máximas de 24°C, 25°C e 26°C, respectivamente. Já a variação em Florianópolis ficará entre 12°C e 22°C na sexta, com elevação da temperatura nos dias seguintes, com mínimas de 16°C e máximas de 23°C.

No Rio de Janeiro, a previsão é de clima ameno, com variação de 15°C a 25°C na sexta e entre 17°C e 28°C no fim de semana.

Já em Minas Gerais, como a frente fria ainda não chega ao estado, a tendência é de temperaturas amenas, mas a previsão é de nebulosidade e pancadas de chuva. Apenas no sul mineiro existe a chance de gear.