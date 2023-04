SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estratégia da base do governo para a CPI do 8/1, a repercussão de falas de Lula sobre a guerra, o saldo da operação contra ataques a escolas e outras notícias para começar esta sexta-feira (21).

GOVERNO LULA

Governo Lula busca controlar CPI com bloco de Lira para conter crise após queda de ministro. Depois de fracassar na tentativa de enterrar comissão, ideia é emplacar presidente e relator e isolar campo bolsonarista.

Base do governo planeja virar CPI do 8/1 contra bolsonaristas e convocar Carlos.

GUERRA DA UCRÂNIA

Falas de Lula sobre Ucrânia e visita de Lavrov encerram lua de mel com Ocidente. Interlocutores afirmam que declarações devem colocar relações do Brasil com EUA e União Europeia sob nova dinâmica.

Lula vai a Portugal sob protestos da ultradireita e repercussão negativa de falas sobre Guerra da Ucrânia.

GOVERNO LULA

Lula se irrita com MST e teme desgaste; governo avalia que invasões atrasam reforma agrária. Presidente mobiliza ministros para tentar debelar atrito e desfazer ações do movimento criticadas pelo agronegócio e políticos.

MERCADO

Shein vai fabricar 85% dos produtos no Brasil em quatro anos, diz Haddad. Gigante asiático se reuniu com ministro para pedir tratamento igual a todo comércio eletrônico.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Moraes fala em 'operação golpista' da PRF na eleição e mantém prisão de Torres. Ex-secretário de Segurança Pública do DF é suspeito de omissão.

LAVA JATO

Juiz que atuou no caso Moro-Tacla Duran pede para sair da Lava Jato. Magistrado do TRF-4 citou questões de foro íntimo e circunstâncias envolvendo 'integridade física e moral' de sua família.

COTIDIANO

Operação contra ataques a escolas prendeu ou apreendeu 302 pessoas, afirma Dino. Segundo ministro da Justiça, ação não tem data para acabar; 812 perfis com ameaças nas redes foram encontrados.

Diante do medo, escolas e creches amanhecem esvaziadas em SP.

FGTS

Barroso defende que FGTS tenha pelo menos a remuneração da poupança. Relator defende correção maior, mas não prevê o pagamento dos valores retroativos.

GUERRA DA UCRÂNIA

EUA e França fazem raro teste de mísseis nucleares no mesmo dia. Lançamentos no Atlântico e no Pacífico ocorrem pouco antes de novo disparo da Rússia.

CIÊNCIA

SpaceX lança Starship, mas explode foguete após falha durante voo. Empresa de Elon Musk bate recorde com nave de 120 metros; veículo foi detonado remotamente nos primeiros minutos.

MUNDO

Itália captura ursa que matou alpinista e não sabe o que fazer com ela. Governador da província quer sacrificar animal, mas associações e família da vítima se opõem.

LIVROS

Heloisa Buarque de Hollanda é eleita imortal da Academia Brasileira de Letras. Votação para cadeira que foi de Nélida Piñon usou urnas eletrônicas pela primeira vez na história da instituição.