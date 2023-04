SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O temporal que atingiu a região sul da Bahia na madrugada desta sexta-feira (21) deixou ruas alagadas, inundou casas e causou deslizamentos em cidades da região como Ilhéus e Santa Cruz Cabrália.

Em Ilhéus, a prefeitura informou que o temporal causou transtornos e prejuízos em diversos bairros da cidade. Um deslizamento de terra no bairro Vila Nazaré causou ferimentos em um idoso de 70 anos na madrugada. Ele foi levado para um hospital da cidade.

A Defesa Civil registrou chuvas que chegaram a 180 milímetros em um período de sete horas. O volume de precipitações na cidade entre 1h e 8h desta sexta-feira superou a média prevista para três dias.

Equipes estão mobilizadas para atender as ocorrências e prestar auxílio às famílias atingidas. A prefeitura orienta os moradores que se mantenham atentos, observando indícios de deslizamentos de terra, além de fissuras e rachaduras em imóveis.

No início da tarde desta sexta, equipes da prefeitura resgataram um casal de idosos que ficou preso em uma casa no bairro Esperança, que ficou alagada devido às chuvas intensas. Eles não ficaram feridos.

Em Santa Cruz Cabrália, extremo-sul do estado, o acumulado de chuva registrado chegou a 200 milímetros, deixando entre 800 e 1.000 casas danificadas, segundo estimativa da prefeitura.

O rio Yaya, que corta a região central da cidade, inundou ruas e casas, deixando parte da população ilhada. Não há registro de mortos ou feridos.

Uma ponte que atravessa o rio Yaya se rompeu com a força das águas do rio. Outra ponte, que liga o distrito de Coroa Vermelha à sede do município, foi condenada pela prefeitura.

Um trecho da rodovia BR-347, que dá acesso à cidade, será rompido com o auxílio de máquinas para dar vazão da água do rio em direção ao mar.

O prefeito de Santa Cruz Cabrália, Agnelo Santos (PSD), decretou estado de calamidade no município. No início da tarde deste sábado, voltou a chover forte na região, deixando as autoridades em alerta.