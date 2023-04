SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - GSI entrega imagens do 8/1, Lula assina 13 acordos com Portugal, polícia investiga perito Ricardo Molina e outras notícias para começar o seu domingo (23)

POLÍTICA

GSI entrega ao STF imagens do 8/1 no Planalto após ordem de Moraes. São 912 horas de gravações captadas por mais de 30 câmeras; material estava sob sigilo.

VIAGEM OFICIAL

Lula assina 13 acordos em Portugal, volta a atacar antecessores e comete gafe. Países fazem Cúpula Luso-Brasileira, evento realizado após jejum desde 2016 e que Lisboa quer tornar anual.

POLÍTICA

Lula se retrata após críticas por fala sobre pessoas com transtornos mentais. Presidente falou em 'desequilíbrio de parafuso' e fez relação com casos de violência. Falas do presidente geram desgaste em política, economia e relações internacionais.

CULTURA

Governo Lula barra livro sobre armas que Bolsonaro financiou via Lei Rouanet. Projeto foi patrocionado pela Taurus, o que o Ministério da Cultura de Margareth Menezes vê como conflito de interesse.

INTERIOR DE SÃO PAULO

Polícia investiga perito Ricardo Molina por ameaça contra ex-mulher. Ele diz que vídeo mostra apenas momento de 'real fúria e decepção' e que não deseja mal a advogada.

COTIDIANO

BMW bate em árvore e deixa três mortos na zona leste de São Paulo. Com impacto, uma das rodas do veículo foi parar no telhado de uma casa.

COTIDIANO

Grupo rouba e agride funcionários de conselho de populações extrativistas no Pará. Local é responsável por projeto que pretende levar internet a territórios protegidos.

QUILOMBOS DO BRASIL

Único quilombo de Florianópolis vive sob incertezas e pode perder território. Primeira comunidade oficialmente reconhecida da capital catarinense ocupa área de posse do Instituto do Meio Ambiente regional.

PARTIDO REPUBLICANO

Cruzada contra LGBTQIA+ nos EUA vai de lei antidrag a currículos não inclusivos. Projetos contra o que conservadores chamam de ideologia de gênero alcançaram marca recorde neste ano.

SUSTENTABILIDADE

Milhares protestam em frente ao Parlamento britânico no Dia da Terra. Manifestação cobra ações contra mudanças climáticas; ativistas foram condenados a 3 anos de prisão na sexta-feira.

EQUILÍBRIO

Millennials caminham para a casa dos 40 com misto de orgulho e frustração. Geração é a maior do Brasil e sente insatisfação com a realidade econômica e social, agravada por crises financeiras e pandemia.

PASSEIO

CPTM dobra capacidade de trem turístico e prepara expresso de romeiros para Aparecida. Quarto vagão vai ser acoplado no serviço que parte lotado aos fins de semana para Jundiaí, Mogi das Cruzes e Paranapiacaba.

ILUSTRADA

Paul Gauguin tem pinturas revistas em mostra no Masp em meio a seu cancelamento. Exposição em São Paulo adota tom crítico ao resgatar telas de mulheres taitianas nuas feitas pelo artista francês do século 19.