SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma loja de produtos eletrônicos foi invadida e roubada na manhã deste domingo (23) no bairro Santa Ifigênia, no centro de São Paulo, próximo ao local onde está atualmente a concentração de usuários de drogas, conhecida como cracolândia.

Vídeos gravados pelo dono do estabelecimento, Marcelo Granja, 49, mostram o momento em que agentes da GCM (Guarda Civil Metropolitana) encontram parte dos eletrônicos roubados dentro de um bueiro e debaixo de cobertores em meio aos dependentes químicos na rua Vitória, esquina com a rua dos Andradas, onde fica a loja.

De acordo com a secretaria de Segurança Pública, 33 CPUs, 13 monitores e dois teclados foram encontrados abandonados pelas ruas da região, e entregues de volta ao comerciante. Dois homens, de 28 e 36 anos, foram presos em flagrante.

Em nota, a GCM afirmou que agentes da Inspetoria de Operações Especiais (IOPE) avistou um homem escondendo algo dentro de um bueiro durante patrulhamento pela região. Foram encontradas peças de computadores e R$ 1.600 em espécie com um homem durante abordagem. Antes, guardas-civis flagraram um monitor e uma CPU sendo descartados em uma calçada.

O lojista conta que a porta de ferro da loja foi arrombada por volta das 7h e "entre sete e dez pessoas entraram na loja e levaram tudo que viam pela frente". Ele calcula prejuízo de R$ 100 mil. Foram encontrados produtos eletrônicos roubados também dentro de um bar próximo ao fluxo de usuários.

Cerca de 20 dependentes químicos foram revistados na rua Vitória e liberados em seguida. O caso foi registrado como furto a estabelecimento comercial pelo 2º DP (Bom Retiro).

Dono da loja de eletrônicos na Santa Ifigênia desde 2017, o comerciante diz que a presença da cracolândia refletiu em queda de até 40% nas vendas no último ano, quando o fluxo saiu do entorno da praça Júlio Prestes, a cerca de 1,5 km dali, e se fixou nas ruas da Santa Ifigênia e Campos Elíseos.

"Esse problema já extrapolou os limites do centro de São Paulo. Tenho clientes do país todo que têm medo de vir aqui", diz o comerciante.

Segundo ele, o fluxo de usuários tem se aproximado dos quarteirões da Santa Ifigênia que concentram o comércio de eletrônicos no centro da cidade, algo que, até então, não ocorria. Ele relata momentos de tensão durante a movimentação diária da massa de usuários durante as ações de zeladoria. As ruas ficam ocupadas pelos usuários, o que afugenta os clientes, segundo ele. "Eu e mais 3.000 lojistas com tradição de vendas na região estamos reféns da falta de segurança."

A Folha questionou a Secretaria da Segurança Pública na tarde deste domingo sobre a reclamação de falta de segurança na região, mas a pasta não havia se posicionado até a publicação desta reportagem.

No feriado de Páscoa, um grupo de usuários de drogas saqueou uma farmácia na avenida São João, na região central. Um mini-mercado e uma lanchonete de comida árabe também foram invadidos.

Segundo dados oficiais da secretaria de Segurança Pública, a região da cracolândia e a avenida Paulista lideram a alta de furtos no centro da cidade. Diante do aumento da violência, moradores da região central mudaram a rotina e relatam medo de sair de casa.

Reportagem da Folha mostrou que ao menos 23 estabelecimentos comerciais fecharam as portas nos últimos três meses na região da rua Santa Ifigênia e no bairro de Campos Elíseos, após a chegada da cracolândia.