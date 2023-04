SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Técnicos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil e da Prefeitura de Campos do Jordão, no interior paulista, farão uma perícia às 10h desta segunda-feira (24) no condomínio Saint Etienne Residencial, no Morro do Elefante. O prédio foi atingido por uma explosão que deixou quatro pessoas feridas, duas delas em estado grave, e danificou dez dos 32 apartamentos.

No domingo (23), agentes do Instituto de Criminalística fizeram uma perícia científica no condomínio, e agora produzem os laudos. A apuração desta segunda vai avaliar a estrutura do prédio, com a participação de especialistas do instituto e de um engenheiro da Defesa Civil do município.

Duas vítimas, uma mulher de 52 anos e uma adolescente de 14, foram atendidas no Pronto-Socorro de Campos do Jordão após a explosão. Outra adolescente da mesma idade foi atendida com ferimentos graves e teve alta no domingo no Hospital Regional do Vale do Paraíba, em Taubaté.

Uma jovem de 24 anos foi transferida para a capital e está internada em estado grave na Beneficência Portuguesa.

O condomínio estava com documentos da prefeitura e do Corpo de Bombeiros regularizados, segundo o secretário de Segurança Pública e Cidadania da cidade, Wander Vieira, que também coordena a Defesa Civil no município.

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil ainda no sábado, a explosão foi causada por um vazamento de gás, usado para aquecimento de água e lareiras, em um dos apartamentos.

O condomínio está interditado desde a explosão no sábado. Moradores e turistas ainda aguardam permissão para entrar no prédio e retirar pertences, o que deve acontecer após a perícia.