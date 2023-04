SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e o grupo Prerrogativas, que é composto por advogados, juristas e defensores públicos, inauguram no próximo sábado (29), em São Paulo, a Cozinha Escola para Brilhar Dona Ilda, em São Paulo.

O projeto social será apresentado no dia do lançamento da Feira Nacional de Reforma Agrária.

A cozinha popular surge a partir da união de duas mobilizações: a rede de cozinheiras e ativistas do programa Gente É pra Brilhar, e as pessoas assentadas pela reforma agrária simbolizadas em dona Ilda, liderança popular do MST, que morreu em 2014.

O evento começará com um ato político às 10h, e um "banquetaço" está marcado para as 13h.

A cozinha está situada em Campos Elíseos, região central da capital paulista, em frente ao Armazém do Campo, ponto que vende alimentos produzidos em assentamentos do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e por outros pequenos produtores.

O projeto será gerido pelo MST e a proposta é que seja uma cozinha escola que enfatize a importância da cultura e das tradições do campo, como a busca por uma alimentação saudável. Outro objetivo é que o programa ofereça cursos para a formação de agentes populares.