SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-senador José Serra (PSDB), 81, foi internado nesta segunda-feira (24) no Hospital Sírio-Libanês para realizar um procedimento cirúrgico.

José Serra fará uma cirurgia para descomprimir o nervo da coluna. Segundo a assessoria do ex-senador, o procedimento é simples e não é urgente. Ainda não há previsão de alta.

A cirurgia deve ocorrer nesta terça-feira (25). Ela estava programada para acontecer em 2022, mas foi adiada devido ao aumento de casos de covid-19. Serra continuou o tratamento com fisioterapia e uso de analgésicos;

A assessoria afirmou que a cirurgia não possui "nenhuma relação" com o diagnóstico de Parkinson. Em 2021, o ex-senador foi diagnosticado com a doença e chegou a ficar afastado do mandato no Senado para realizar um tratamento.