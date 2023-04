SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O empresário José Moura Luz Júnior, 49, salvou o próprio filho, de 24 anos, mas morreu ao não resistir o afogamento na praia do Cumbuco, no município de Caucaia.

A ocorrência foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará.

Os Bombeiros e o Batalhão de Policiamento foram acionadas para atender uma ocorrência de afogamento com duas vítimas na praia do Cumbuco, no município de Caucaia.

Junior recebeu atendimento ainda no local e não resistiu, tendo a morte confirmada pelos médicos do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Já o filho foi conduzido para uma unidade de saúde da região.

A Polícia Civil do Ceará apura as circunstâncias do fato.