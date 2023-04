SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois bares flagrados com produtos roubados de uma loja de eletrônicos neste domingo (23) na região da cracolândia serão lacrados, segundo o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

"Não vamos aceitar de forma nenhuma, comércio, comerciantes participando para guardar produto de furto. Hoje estarão lacrados", disse ele em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (24).

De acordo com a secretaria de Segurança Pública, 33 CPUs, 13 monitores e dois teclados foram encontrados abandonados pelas ruas da Santa Ifigênia, próximo ao local onde está atualmente a concentração de usuários de drogas. A loja alvo do ataque também fica no bairro.

Parte dos produtos roubados foi encontrada por agentes da GCM (Guarda Civil Metropolitana) em dois bares vizinhos.

Um vídeo gravado pelo dono do estabelecimento mostra o momento em que um GCM retirou uma CPU roubada de dentro de um bueiro na rua Vitória. Dois homens, de 28 e 36 anos, foram presos em flagrante, segundo a polícia.

O lojista, Marcelo Granja, 49, conta que a porta de ferro da loja foi arrombada por volta das 7h e "entre sete e dez pessoas entraram na loja e levaram tudo que viam pela frente". Ele calcula prejuízo de R$ 100 mil.

De acordo com Nunes, a interação da prefeitura com o governo de São Paulo na região reforçou a segurança. "O trabalho das câmeras vai ajudar muito para ações necessárias dos policiais", disse. Há promessa do governo estadual de instalar 500 câmeras com reconhecimento facial na cracolândia até o meio do ano.