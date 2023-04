SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O novo presidente do Metrô de São Paulo, Julio Castiglioni, disse nesta segunda-feira (24) a funcionários da empresa em cargos de chefia que quer mudar e melhorar o plano de contingência da estatal contra greves. A paralisação ocorrida no final de março irritou profundamente o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Segundo Castiglioni, uma das ideias é utilizar servidores em funções administrativas, mas que já comandaram trens no passado, para manter o serviço operacional. Para isso, poderá ser preciso oferecer cursos de reciclagem.

Ele afirmou que o atual plano contra greves é bom, mas que é preciso melhorá-lo, para atender à população de forma integral.

Também disse que pretende contratar uma consultoria para pensar o futuro da empresa. Este modelo vem sendo muito utilizado pela gestão Tarcísio para preparar a privatização de companhias como Sabesp e CPTM.

O novo presidente do Metrô fez questão de deixar claro, no entanto, que não há decisão sobre vender a estatal, mas o discurso foi visto com desconfiança por alguns funcionários. Na gestão de Tarcísio no Ministério da Infraestrutura, Castiglioni foi o responsável pela privatização do porto de Vitória.