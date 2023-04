SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Estratégia do governo para melhorar o clima no Congresso, STF torna réus cem primeiros acusados de participar em atos do 8/1, documento secreto indica preocupação da UE com postura de Lula e outras notícias para começar esta terça-feira (25).

GOVERNO LULA

Governo Lula quer acelerar liberação de verba extra para conter pressão no Congresso. Líderes partidários articulam repasse de valores de R$ 3,5 milhões a R$ 7 milhões para congressistas.

JUSTIÇA

Por 8 votos a 2, o STF aceitou a primeira leva de denúncias contra acusados de participar dos atos golpistas de 8 de janeiro. A decisão torna réus cem envolvidos.

JUSTIÇA

Mendonça diz enfrentar dilema no STF ao julgar golpistas do 8 de janeiro. Ministro indicado pelo ex-presidente Bolsonaro afirma diferenciar os vândalos dos acampados no QG do Exército.

CÂMARA

Grupo de Lira resiste a pressões e diz que vai manter votação do PL das Fake News. Oposição apostava em adiamento por causa da crise que provocou a saída do chefe do GSI e pela instalação da CPI do 8/1.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Planalto desprotegido, saque de dinheiro e Lula irritado; vídeo reúne episódios do 8/1. Câmeras também registram momento em que major do GSI interage com golpistas.

DIPLOMACIA BRASILEIRA

Documento secreto indica preocupação da União Europeia com o governo Lula. Arquivo vazado do bloco europeu expressa reservas em relação a postura do presidente sobre Guerra da Ucrânia e meio ambiente.

LIVROS

Bolsonaro foi fino ao não sujar meu Camões, diz Chico Buarque ao receber prêmio. Escritor é laureado em Lisboa após ex-presidente se recusar a assinar o diploma da maior distinção da língua portuguesa.

MERCADO

Fachin segue Gilmar e vota por contribuição assistencial a sindicato. Ministros defendem cobrança de empregados não sindicalizados, com garantia do direito de oposição; julgamento está suspenso.

GOVERNO TARCÍSIO

Projeto político de Tarcísio acelera desmonte do 'Tucanistão' em SP. PSD e MDB lideram atração de prefeitos e lideranças, mas PL e Republicanos reagem.

GUERRA DA UCRÂNIA

Austrália reage à China com maior escalada militar desde a Segunda Guerra. Nova estratégia de defesa prioriza capacidades de longo alcance como mísseis e submarinos.

MOBILIDADE

Tuk-tuk é proibido em São Paulo uma semana após estreia do serviço. Prefeitura diz que aplicativos de carona só podem usar carros; serviço estava disponível em cinco bairros.

MUNDO

Fox News anuncia saída de Tucker Carlson, estrela conservadora dos EUA. Apresentador foi envolvido em processo milionário por difamação em alegações falsas de fraude eleitoral.

MBL

MBL presta apoio jurídico a comediante denunciado por Tabata por piada capacitista. Advogados do movimento já obtiveram a suspensão liminar de uma investigação aberta contra Bruno Lambert.

COTIDIANO

Médico de 31 anos é assassinado com 29 facadas em Belo Horizonte. Suspeito alegou legítima defesa e foi preso após ser internado em hospital psiquiátrico da capital.

FUTEBOL

Mudou o calendário da Libertadores. A final, no Maracanã, foi antecipada para 4 de novembro, um sábado.

BBB 23

A final do BBB 23 acontece nesta terça-feira. Amanda, Bruna Griphao e Aline disputam o prêmio de R$ 2,88 milhões, maior valor da história do reality.