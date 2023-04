SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça (25) uma operação contra um grupo suspeito de intermediar a compra de ouro extraído ilegalmente da Terra Indígena Yanomami.

São cumpridos oito mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal em Roraima. Também foi determinado o bloqueio de bens dos suspeitos.

O inquérito policial aponta que o grupo teria movimentado mais de R$ 30 milhões em quatro anos. Por meio de empresas de fachada ou com atividades regulares sem relação com a mineração, receberiam valores de diversos estados do país.

Segundo a PF, as investigações da operação Ponte de Ouro começaram em 2020, com a prisão, pelo Exército, de garimpeiros ilegais na Terra Indígena Yanomami, em Roraima. Na ocasião, eles contaram que compravam outro extraído ilegalmente da área.

Para não levantar suspeitas, segundo a investigação, os envolvidos sacavam os altos valores de forma fracionada. As investigações seguem em andamento.