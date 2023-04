SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um idoso de 71 anos foi sequestrado após marcar um encontro por aplicativo de relacionamento com uma jovem.

A adolescente de 16 anos foi apreendida pela polícia por sequestro e extorsão. Ao idoso ela disse ter 19 anos, informou a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

Os dois conversavam há uma semana quando finalmente marcaram o encontro, segundo mostrou reportagem da TV Vanguarda, afiliada à TV Globo. Os dois se encontraram no domingo (23), em frente ao canal 6, em Santos. Depois, eles foram para o apartamento da vítima, e a adolescente pediu uma carona até em casa - momento no qual o idoso foi abordado por três criminosos.

Além de ser sequestrado, o idoso precisou fazer uma transferência de R$ 500 para os criminosos. Ele foi encontrado pela Polícia Militar no Morro do Voturuá, em São Vicente, no litoral de São Paulo.

A polícia foi acionada na manhã desta segunda-feira (24) pela filha da vítima, que relatou que o pai estava sendo extorquido após marcar um encontro amoroso pela internet. Ela comunicou o caso à Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência.

A adolescente foi localizada com um cartão bancário e a carteira de habilitação da vítima. Em seguida, os policiais encontraram o idoso na tarde de segunda, no cativeiro onde a vítima foi deixada. O restante do grupo responsável pelo sequestro conseguiu fugir.